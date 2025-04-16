Инвесторы переливают масло

АО «Эфко продукты питания» (структура ГК «Эфко») 14 апреля получило 31,4% в ООО «Агроинвест», следует из ЕГРЮЛ. Последнее контролирует ООО «Масленица» — бывший актив американской Bunge в России. До 2023 года компания называлась «Бунге СНГ». На балансе «Агроинвеста», согласно СПАРК, ранее подконтрольные зарубежной структуре популярные товарные знаки растительного масла — «Олейна» и Ideal. В ГК «Эфко» от комментариев отказались.

«Масленица» занимается развитием маслоэкстракционного завода в поселке Колодезный Воронежской области. Bunge вложила в этот проект $130 млн, введя его в эксплуатацию в 2008 году. Мощность предприятия — 200 млн бутылок масла в год. На предприятии выпускается в том числе «Олейна». Сейчас, помимо «Эфко», совладельцем «Агроинвеста» выступает катарская структура «КГА Холдинг ЛЛС». Ее владельцы не раскрываются. До 14 апреля «Агроинвест» контролировался совладельцем «ЭксОйл групп» Кареном Ванецяном.

Конъюнктура на российском рынке подсолнечного масла остается сложной для инвесторов. Две трети производимой в стране продукции, согласно оценкам Масложирового союза, поставляются на экспорт. Но в первом квартале поставки подсолнечного масла за рубеж сократились на 38% год к году из-за резкого падения рентабельности, отмечали ранее в OleoScope.

Александра Мерцалова