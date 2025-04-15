Заморозки в Турции побили до 80% будущего урожая винограда

Заморозки в Турции приведут к снижению экспорта фруктов и овощей в РФ, заявил профессор Университета Коньи, один из ведущих специалистов по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию»,— сказал профессор в беседе с ТАСС.

Профессор Гедикоглу пояснил, что холод повлияет не только на количество, но и на качество продукции. Он рассказал, что пришедшие морозы ударили по завязям винограда, которые уже не удастся восстановить.

Он уточнил, что информация о затронутых заморозками посевах получена от самих фермеров, и данные указанные потери отражают ситуацию в масштабах всей страны. Конья считается сельскохозяйственной столицей Турции. Регион экспортирует продукцию в 187 стран.

8 апреля Турция отменила введенный накануне запрет на экспорт лимонов. Решение об ограничении отложено на 15 марта. Причинами введения запрета турецкий Минторг называл заморозки в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай, необходимость урегулировать внутренний спрос и поддержать динамику цен.

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Екатерина Отрашкевич