Полицейский вывел на налоговика

Бывший руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов объявлен в розыск, следует из официальной базы МВД. По данным «Ъ-Урал», он разыскивается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Общая сумма полученных им взяток может превысить 192 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области

Информация о том, что экс-руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов объявлен в розыск, размещена в базе МВД (карточка розыска есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал»). Основанием для розыска указана неназванная «статья УК РФ». По данным «Ъ-Урал», речь идет о ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что Сергей Логинов может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как сообщил осведомленный источник, розыск Сергея Логинова связан с уголовным делом бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

По версии следствия, в сентябре 2021 года на тот момент начальник УЭБиПК Андрей Дьяков узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» (оптовая продажа металлов) Алексей Шахмаев проводил махинации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС): заключал контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, завышая его стоимость в четыре раза.

Как считает следствие, Андрей Дьяков рассказал об этом Сергею Логинову и предложил брать с Алексея Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Сумма взятки составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург».

По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков брал наличные, от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову. Общая сумма возмещения налога «ТТК-Екатеринбург» с ноября 2021 года по декабрь 2023 года составила более 1 млрд руб. За это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карточка розыска Сергея Логинова

Фото: мвд.рф Карточка розыска Сергея Логинова

Фото: мвд.рф

Андрея Дьякова арестовали 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Изначально появилась информация, что вместе с ним задержан Сергей Логинов, но в ФНС ее опровергли. Вскоре информация о Сергее Логинове была удалена с сайта налоговой службы. В июле 2024 года стало известно, что УФНС по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин.

В ходе обысков у Андрея Дьякова нашли крупные суммы в рублях и долларах, коллекцию иностранного алкоголя стоимостью почти 500 тыс. руб. По информации ГСУ СКР, экс-главой УЭБиПК и членами его семьи было приобретено имущество на сумму более 400 млн руб., что в 14 раз превышает их совокупный доход за несколько лет, в частности это записанная на его мать квартира в элитном ЖК «Ривьера» стоимостью 170 млн руб. и пять автомобилей.

Многомилионное имущество Андрея Дьякова было арестовано. В сентябре стало известно, что Андрей Дьяков собирался отправиться в зону СВО, однако не получил на это разрешения.

27 марта Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Андрею Дьякову на домашний арест до 21 мая.

Источник «Ъ-Урал» подтвердил, что Андрей Дьяков признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Сергея Логинова, что стало причиной перевода Дьякова под домашний арест.

Анна Капустина, Мария Шараева