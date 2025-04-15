В России возобновили продажи авиабилетов на рейсы в абхазский Сухум

Продажа авиабилетов из России в Абхазию официально возобновлена: первый рейс в Сухум состоится 3 мая, пишет «Ъ» со ссылкой на Минтранс РФ. Это станет первым регулярным полетом по данному направлению более чем за 30 лет — с момента приостановки прямого авиасообщения с республикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Первым перевозчиком, который выполнит полет по маршруту Москва (Внуково) — Сухум, станет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Уже 6 мая к полетной программе присоединится «Икар», планирующий рейсы из Нижнего Новгорода. В Минтрансе добавили, что ведется работа по расширению списка авиаперевозчиков, заинтересованных в запуске маршрутов в Сухум.

В четверг, 11 апреля, Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуски на выполнение регулярных рейсов в Абхазию авиакомпаниям iFly и NordStar. В частности, iFly получила разрешение на выполнение до 14 рейсов в неделю из Москвы, а NordStar — до семи рейсов из Красноярска. При этом в iFly уточнили, что рассматривают возможность запуска рейсов, окончательное решение будет принято по итогам проверки технической готовности аэропорта в Сухуме.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Кемерово в Сочи с 31 мая 2025 года. Перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

Мария Удовик