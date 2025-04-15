В России возобновили продажу авиабилетов в Абхазию

Продажи авиабилетов на рейсы в абхазский Сухум снова доступны для россиян. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, первый полет запланирован на 3 мая. В ведомстве подчеркнули, что авиасообщение будет возобновлено после более чем 30-летнего перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первую перевозку будет осуществлять компания «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково—Сухум. 6 мая полеты начнет авиакомпания «Икар» из Нижнего Новгорода. Минтранс работает над привлечением к полетам большего числа авиаперевозчиков.

11 апреля Росавиация выдала допуски на регулярные полеты в Сухум iFly (до 14 рейсов в неделю из Москвы) и NordStar (до семи рейсов из Красноярска). Сегодня, 15 апреля, российская авиакомпания iFly заявила «Ъ», что изучает запуск рейсов в Абхазию, но окончательное решение будет принято после проверки готовности аэропорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».