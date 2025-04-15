Арестовали гендиректора «АльмакорГруп», строившего развязку у концерна «Калина»

Советский районный суд Уфы заключил под стражу генерального директора ООО «АльмакорГруп» Алексея Афонского, который строил развязку у концерна «Калина». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году между ФКУ «Ространсмодернизация» и ООО «АльмакорГруп» был заключен госконтракт на реконструкцию аэропорта в Абзелиловском районе Башкортостана, в рамках которого компании был перечислен аванс в размере более 6 млрд руб. Однако, Алексей Афонский совместно с другими лицами присвоил и распорядился более 2 млрд руб., не выполнив работы на эту сумму.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, компания «АльмакорГруп» занималась строительством развязки у концерна «Калина» и проходила через процедуру наблюдения, после которой суд принял решение о банкротстве компании. Фирма должна около 25 млрд руб. семи кредиторам. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, компания испытывала сложности из-за удорожания материалов, необходимых для проекта. В октябре прошлого года управление капитального строительства Екатеринбурга приостановило контракт с «АльмакорГруп» на строительство развязки у концерна «Калина».

Полина Щуцкая