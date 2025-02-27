В Екатеринбурге 7 марта закроют движение по старому путепроводу у «Калины»

Движение транспорта по старому путепроводу через железнодорожные пути в районе «Калины» в Екатеринбурге будет закрыто с 7 марта по 15 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина», участок улицы Комсомольская

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Реконструкция дорожной развязки возле концерна «Калина», участок улицы Комсомольская

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение движения вводится на участке от здания № 80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта в связи со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

В период проведения работ будет осуществляться демонтаж старого путепровода. Объезд транспорта будет производиться по построенным эстакадам.

Напомним, строительство эстакады длиной 9,85 км началось в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С января 2025 ему он сменился на национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее компания «АльмакорГруп», которая занималась строительством развязки у концерна «Калина», проходила через процедуру наблюдения, после которой суд может принять решение о банкротстве компании. Фирма должна около 25 млрд руб. семи кредиторам. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, компания испытывала сложности из-за удорожания материалов, необходимых для проекта. В октябре прошлого года управление капитального строительства Екатеринбурга приостановило контракт с «АльмакорГруп» на строительство развязки у концерна «Калина».

Полина Щуцкая