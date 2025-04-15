В Минздраве отметили замедление темпов роста продолжительности жизни

Темпы роста общей продолжительности жизни в России замедлились во время пандемии, негативный тренд сохраняется и сегодня, сообщила директор департамента организации медпомощи Минздрава Екатерина Каракулина. Старение и рост заболеваний, влияющих на продолжительность жизни она назвала текущими вызовами, стоящими перед системой здравоохранения.

«На сегодняшний момент мы понимаем, что замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации — оно есть. То есть мы во время ковида практически три года теряли темпы, мы не смогли теми планами, которые все стратегически планировали, достичь такого показателя»,— сказала госпожа Каракулина на сессии Российского национального конгресса «Человек и лекарство» (цитата по ТАСС).

Она отметила, что между регионами существует сильная разница в показателях, она может достигать 13 лет. Также госпожа Каракулина указала на разницу между продолжительностью жизни сельского и городского населения.

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России составила рекордные 73,5 года, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. В указе президента Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года говорится, что продолжительность жизни к этому сроку должна вырасти до 78 лет и до 81 года к 2036 году. Накануне правительство одобрило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Согласно документу, к россиянам старшего поколения отнесены люди в возрасте от 60 лет, что составляет примерно четверть населения страны, или 30 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожилых включили в план».

Полина Мотызлевская