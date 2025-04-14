Для затонувших танкеров у берегов Кубани построят защитные конструкции

Правительство РФ приняло решение о создании специальных защитных конструкций для герметизации затонувших у побережья Кубани фрагментов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Меры защиты обсудили на совещании под руководством президента России Владимира Путина. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, конструкции предотвратят утечку нефтепродуктов до полной утилизации мазута и самих судов.

Танкеры затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. В Черное море попало до 4 тыс. т нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил президенту России об этапах ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. В марте 2025 года специалисты завершили демонтаж и утилизацию кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Анна Гречко