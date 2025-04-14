Главные новости за 14 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Донецкая агрокомпания экс-губернатора Кубани Ткачева свернула хоздеятельность. Предприятие передало землю в субаренду госкорпорации «Аграрный Донбасс».

Кубань в начале 2025 года стала лидером в РФ по объему просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье. Сумма непогашенных платежей достигла 1,8 млрд руб.

Краснодарский край увеличил инвестиции в основной капитал более чем на 15% в 2024 году. Общий прирост инвестиций по России составил 7,4%.

Оператор полигона ТКО в Новороссийске получил 145,9 млн руб. прибыли за год. Показатель вырос на 5% по сравнению с 2023 годом.

АО «Электросети Анапа» выставлено на торги с начальной ценой 754 млн руб. Аукцион запланирован на 16 мая 2025 года.

Правительство РФ приняло решение о создании специальных защитных конструкций для герметизации затонувших у побережья Кубани танкеров. Меры защиты обсудили на совещании под руководством президента России Владимира Путина.

В индустриальном парке «Копанской» в Краснодаре построят два логистических комплекса. Инвестиции в проект составили порядка 11 млрд руб.

В районе Тургеневского моста в Краснодаре на время ремонта изменят движение.

Кроме того, в Краснодаре пересадят 117 растений из-за планируемых работ на Тургеневском мосту.