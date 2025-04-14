Кубань стала лидером в РФ по просрочке выплат по ипотеке на стройку

Краснодарский край в начале 2025 года занял лидирующую позицию в России по объему просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье. Согласно оценкам коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных Банка России, сумма неплатежей жителей региона достигла 1,8 млрд руб., увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Краснодарский край сформировал 16,6% от общего объема просрочек по стране. На втором месте по объему задолженности — Москва, где совокупный объем просроченных выплат по ипотеке на новостройки составил 1,07 млрд руб. Замыкает тройку Московская область с задолженностью в 785 млн руб.

В целом по России с начала года объем просроченных ипотечных обязательств по строящемуся жилью увеличился на 1,4 млрд руб., достигнув 10,7 млрд. Ранее, в феврале, Краснодарский край также вошел в тройку регионов с наибольшей долей в структуре ипотечных просрочек — тогда задолженность составляла 7,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков