Оператор полигона ТКО в Новороссийске получил 145,9 млн рублей прибыли за год

ООО «Терра-Н», осуществляющее эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Новороссийске, завершило 2024 год с чистой прибылью в 145,9 млн руб., следует из материалов, размещенных в системе «СПАРК-Интерфакс». На это обратил внимание «Ъ-Новороссийск». Показатель вырос на 5% по сравнению с 2023 годом. Выручка компании составила 338 млн руб., против 306 млн руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В марте 2025 года контрольный пакет (71,67%) в уставном капитале компании перешел к Александру Чекрыгину — руководителю московского АО «Бизнес Альянс», которое также владеет рядом профильных активов, включая «Краснодарский региональный экологический оператор» и «КПО Староминский».

До смены собственника доли в ООО «Терра-Н» принадлежали предпринимателям Дмитрию Бакулину, Роману Насибяну, Андрею Набока и Анне Дяченко, полной тезке супруги экс-главы Новороссийска Игоря Дяченко. До мая 2022 года совладельцем компании с долей 28,34% числился Сергей Синяговский — сын бывшего главы администрации города Владимира Синяговского.

Полигон, расположенный на горе Щелба вблизи жилой застройки, рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. Объект регулярно становится очагом возгораний — последний пожар начался 13 марта 2025 года и до сих пор не ликвидирован. По данным Росприроднадзора, лимит вместимости полигона был превышен в мае 2023 года, что стало основанием для рассмотрения вопроса о его закрытии. Местные власти приняли решение о реконструкции объекта, в начале апреля текущего года «Терра-Н» объявила тендер на соответствующие работы общей стоимостью 1,1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков