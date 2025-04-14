В Краснодаре пересадят 117 растений из-за ремонта Тургеневского моста

В Краснодаре начали пересадку 117 растений, находящихся под Тургеневским мостом, в преддверии капитального ремонта сооружения. В число перемещаемых насаждений входят 52 дерева и 65 кустарников — туи, кипарисовики, магнолии, можжевельники и сосны, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

Процесс пересадки проходит поэтапно: сначала растения выкапывают и отправляют на временное хранение в условиях, защищающих их от высыхания. По информации Центра озеленения и экологии, специалисты уже извлекли 26 сосен и 23 куста можжевельника. Новую посадку произведут с наступлением благоприятных погодных условий.

Капитальный ремонт Тургеневского моста реализуется в рамках краевой программы развития дорожно-транспортной сети до 2035 года, инициированной губернатором Вениамином Кондратьевым. Детали проекта были представлены на стратегической сессии партии «Единая Россия».

Начало работ на объекте планируется в ночь с 15 на 16 апреля. По предварительной оценке, реконструкция продлится до осени 2026 года.

Анна Гречко