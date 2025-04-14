В районе Тургеневского моста в Краснодаре на время ремонта изменят движение

В районе Тургеневского моста в Краснодаре изменят организацию движения с целью снижения транспортной нагрузки. Согласно планам городских властей, движение на ряде участков станет односторонним, передает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В частности, односторонним станет спуск с моста, участок улицы Буденного от Тургенева до Братьев Игнатовых, а также отрезок улицы Братьев Игнатовых до улицы Калинина. Кроме того, при движении по Буденного в направлении моста на пересечении с улицей Братьев Игнатовых поворот будет возможен только налево или направо. При движении по Кубанской набережной в сторону Калинина будет запрещен прямой проезд: водители смогут повернуть только под мост или на улицу Буденного.

На всех измененных участках планируется установка временных дорожных знаков, нанесение разметки и корректировка работы светофоров. Водителей призывают соблюдать осторожность и правила дорожного движения в связи с изменениями.

Старт работ на Тургеневском мосту планируется в ночь с 15 на 16 апреля. Ожидается, что реконструкция продлится до осени 2026 года.

Вячеслав Рыжков