В индустриальном парке «Копанской» построят два логистических комплекса

В индустриальном парке «Копанской» в Краснодаре начато строительство двух логистических комплексов класса «А» площадью свыше 25 тыс. кв. м каждый. Проект реализуется управляющей компанией «Индустриальный парк "Копанской"», пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на директора УК Владислава Мартюшенко. Производственно-складской комплекс формата Light Industrial в настоящее время находится на стадии проектирования, приступить к его строительству планируется в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В рамках развития промпарка завершено возведение объектов резидентов — компаний «Геометрия окон» и «ПРОметалл», получивших разрешения на ввод в эксплуатацию. Их полноценный запуск намечен на май 2025 года. На территории завершена прокладка инженерных сетей, построена внутренняя дорожная инфраструктура, действует станция техобслуживания строительной техники. До конца 2025 года планируется завершить строительство завода «ДГ-Блок», мощность которого составит до 300 тыс. куб. м газоблоков в год.

Инвестиции в проект составили порядка 11 млрд руб., в том числе на коммуникации, дороги и производственные мощности. Общая площадь индустриального парка превысит 38 га. Проект реализуется девелоперской группой Dogma и включен в реестр индустриальных парков Минпромторга. Инвестсоглашение о строительстве было заключено в ходе международной выставки «Иннопром-2023» в июле 2023 года.

Вячеслав Рыжков