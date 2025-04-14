ЦБ добавил выплат страховщикам

ЦБ разработал новые правила расчета страховой суммы по страхованию жизни и здоровья заемщиков. Они предполагают выплаты при страховых случаях не только долга по договору потребительского кредита, но и дополнительной суммы, рассчитываемой по определенной формуле. Для страховых компаний это грозит удорожанием продукта, и чтобы компенсировать затраты, они могут повысить цены или начать сокращать комиссии банкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЦБ предлагает установить требования к размеру страховой суммы в кредитном страховании жизни и здоровья заемщиков, следует из опубликованных 14 апреля изменений в указании Банка России от 17 мая 2022 года №6139-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа)…». Так, дополнительная страховая сумма по рискам смерти или получения инвалидности I и II группы, в том числе в результате болезни, будет рассчитываться как произведение совокупной страховой премии по договору страхования и коэффициента, который зависит от возраста и пола застрахованного. Например, по риску смерти для мужчин и женщин в возрасте 18–30 лет коэффициент установлен соответственно в размере 590 и 2980, в возрасте 40–50 лет — 200 и 630, в возрасте свыше — 10 и 20. По риску инвалидности коэффициент будет равен от 1050 до 40 для мужчин и от 1390 до 50 для женщин.

Ранее размер страховой суммы был равен основной сумме долга по договору потребительского кредита.

Как поясняет ЦБ, появление новых требований связано с низким уровнем выплат по страховых продуктам, предлагаемым страховщиками в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору кредита. Он не превышает 10%, что существенно ниже уровня выплат по иным видам добровольного страхования, уточняет регулятор.

Для клиентов страховщиков новая мера является важной, уверены эксперты. Клиенты могут ожидать повышения защищенности за счет более адекватных страховых сумм, уточняет отмечает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. В случае реализации инициативы средние выплаты в рамках реализации страхового случая по страхованию жизни и здоровья заемщиков могут вырасти в 1,3–2,5 раза, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота.

Страховщики пока оценивают влияние новых мер. Однако собеседник “Ъ” на рынке страхования обращает внимание, что «после аналогичных изменений в регулировании в отношении инвестиционного страхования жизни практически пропали с полок продукты, подпадающие под это регулирование (с премией до 1,5 млн руб.)». При этом, по его словам, в указании № 6139-У «нет никаких ограничений в регулировании по сумме, и, соответственно, изменения коснутся всего кредитного страхования жизни».

В целом это ведет к удорожанию продукта для страховщиков. По словам партнера Б1 Татьяны Самсоновой, повышение лимитов страхового покрытия означает необходимость увеличения стоимости страховой услуги. «Некоторые, вероятно, возьмут на себя риски ухудшения рентабельности продукта из-за роста потенциальных выплат. Другие, предположительно, станут увеличивать страховые премии для компенсации повышенных обязательств»,— отмечает господин Евсеенко.

Для того чтобы сгладить негативное влияние, страховые компании могут пойти на разделение страховых рисков, снижение аквизиционных расходов, также может измениться пропорция разделения страховой премии между банком и страховщиком, полагает Андрей Бархота.

«В частности, это может быть достигнуто либо за счет увеличения стоимости полиса для конечного потребителя, либо за счет перераспределения потоков между банком-агентом и страховщиком в пользу последнего без эффекта на совокупный размер премии по договору»,— уточняет Татьяна Самсонова. Однако в последнем случае «это приведет к сокращению комиссионных доходов» банков и необходимости искать способы их компенсации, отмечает эксперт.

Исторически значительная часть страховой премии по договору страхования жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита шла на оплату комиссии банка за заключение договора. При этом размер вознаграждения банка «мог составлять до 90% от общей суммы премии, уплаченной страхователем, соответственно, сумма премии, которая оставалась у страховщика для обеспечения страховой защиты, была невелика», отмечает госпожа Самсонова.

Юлия Пославская