Вице-премьер доложил президенту о ликвидации последствий ЧС в Анапе

Вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту России об этапах ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. В марте 2025 года специалисты завершили демонтаж и утилизацию кормовой части танкера «Волгонефть-239». За период проведения работ было откачано около 1,5 тыс. т водомазутной смеси, срезано и вывезено свыше 830 т металлоконструкций, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Правительственная комиссия утвердила метод утилизации мазута из затонувших частей танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Над фрагментами судов установят специальные инженерные сооружения – коффердамы, которые изолируют находящийся в них мазут и предотвратят его разлив. После этого топливо откачают через технологические люки, а сами коффердамы утилизируют вместе с затонувшими частями танкеров. На проведение работ по демонтажу надстроек подводных судов и разработку проектной документации по созданию и монтажу коффердамов правительство выделило более 1 млрд руб.

Росприроднадзор подсчитал экологический ущерб от крушения танкеров и предъявил требования компаниям-владельцам на общую сумму почти 85 млрд руб.

Туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, кроме Анапы и Темрюкского района, планируется открыть в обычном режиме. Исследования не выявили отклонений от нормативов в атмосферном воздухе, пресной воде из источников питьевого водоснабжения, рыбе и продукции аквакультуры в зоне чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор в ближайшее время представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям, на основании которого будет принято окончательное решение о формате организации пляжного сезона 2025 года.

Правительство также продлило для предпринимателей Краснодарского края, пострадавших от последствий ЧС, сроки внесения налога на имущество организаций, земельного налога и страховых взносов. Дополнительно выделено 1,5 млрд руб. из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков