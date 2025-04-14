Стрелковое дело

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военного Вадима Тивоненко к 12 годам колонии за участие в националистическом батальоне «Айдар» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По версии следствия, Тивоненко был мобилизован в Вооруженные силы Украины, а позднее перешел в батальон и месяц служил стрелком, пока не попал в плен. В суде фигурант полностью признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16 июля 2024 года Вадима Тивоненко определили в стрелки, выдали ему форму

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области 16 июля 2024 года Вадима Тивоненко определили в стрелки, выдали ему форму

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор украинскому стрелку Вадиму Тивоненко. Он признан виновным в участии в террористической организации (ч.2 ст.205.4 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых три года осужденный проведет в тюрьме, а девять – в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Вадим Тивоненко был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, 15 июля 2024 года Тивоненко вступил во входящий в состав ВСУ батальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической и запрещена). В качестве мотива в уголовном деле указано «желание быть обеспеченным ежемесячным денежным довольствием».

16 июля военного определили в стрелки, выдали ему форму, автомат Калашникова и патроны, а также гранаты Ф-1 и М-67. Первое время Тивоненко служил в городах Дружковка и Константиновка Донецкой народной республики. 16 августа его отправили в поселок Ивановское ДНР, а 19 августа Тивоненко ушел в бой. Около 20:00 стрелка схватили российские военные. «Тивоненко был взят в плен, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения», – отмечается в пресс-релизе УФСБ.

Во время судебного процесса Вадим Тивоненко полностью признал вину.

Ранее, 8 апреля, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего участника этой же террористической организации Сергея Косолапа. По версии следствия, подсудимый вступил в батальон в 2015 году в селе Половинкино (территория Луганской народной республики). С сентября по октябрь 2015 года фигурант проходил обучение. В ноябре Сергею Косолапу выдали оружие, и почти месяц он служил в батальоне. В конце ноября 2015 года Косолап был уволен с военной службы.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о причастности Косолапа к деятельности «Айдара» (организация признана террористической в РФ и запрещена) в октябре 2023 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для участия в нем (ч. 2 ст. 205.4; ст. 205.3 УК РФ).

Мария Иванова