Главные новости за 14 апреля. Сочи

Операция, проведенная в пятницу, 11 апреля, московскими хирургами девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак, длилась более двух часов и, по предварительным оценкам, прошла успешно. Ближайшие восемь дней ребенок будет находиться в повязке — только спустя это время врачи смогут дать заключение о приживлении кожных лоскутов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в хищении крупной суммы из многофункционального депозитарного центра в Сочи. Срок ареста продлили до 15 мая.

В воскресенье и вторник, 20 и 29 апреля, в Сочи будут организованы дополнительные автобусные маршруты в Лазаревском районе, а также увеличено количество рейсов и продлен режим работы общественного транспорта. Меры призваны обеспечить доступность кладбищ в дни Пасхи и Радоницы.

По решению суда фармацевтический пункт в Сочи повторно приостановил работу после выявления фактов незаконной торговли рецептурными препаратами. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили 70 капсул прегабалина.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил уроженца Самарской области к 14,5 годам колонии строгого режима за наезд на соседей из-за конфликта о громкой музыке. В результате наезда пострадавшая оказалась прикована к инвалидному креслу.

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи будет проходить велогонка, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с проведением соревнований будет временно изменена схема движения по ряду участков федеральных трасс.

Сотрудники полиции Сочи проводят проверку по факту массового ДТП, виновником которого оказался ранее лишенный прав водитель. Инцидент произошел на одном из центральных участков Курортного проспекта.

В Сочи на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта с 11:30 временно прекращено движение транспорта в сторону Адлерского района. Ограничения введены на подъеме с улицы Фабрициуса.