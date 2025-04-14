В Сочи приезжего осудили на 14 лет за покушение на убийство соседки

Лазаревский районный суд Сочи приговорил уроженца Самарской области к 14,5 годам колонии строгого режима за наезд на соседей из-за конфликта о громкой музыке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 30 сентября 2024 года на территории СНТ «Дубравушка» в Лазаревском районе. У фигуранта дела возник конфликт с соседями из-за громкой музыки из его автомобиля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый разогнал машину и совершил наезд на супружескую пару. В результате соседка оказалась прикована к инвалидному креслу.

На суде подсудимый не признал вину в покушении на убийство, заявив, что не планировал убивать потерпевшую. Также выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде и лишен водительского удостоверения.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 14 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу пострадавших с осужденного взыскано 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, а также процессуальные издержки. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик