Полиция Сочи проводит проверку по факту массового ДТП на Курортном проспекте

Сотрудники полиции Сочи проводят проверку по факту массового ДТП, виновником которого оказался ранее лишенный прав водитель. Инцидент произошел на одном из центральных участков Курортного проспекта, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В воскресенье, 13 апреля, произошла авария с участием четырех автомобилей. Водитель автомобиля Nissan, двигаясь по направлению к перекрестку, не остановился на красный сигнал светофора и въехал в машины, которые стояли впереди.

В результате столкновения пострадали четыре транспортных средства. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновником происшествия стал 49-летний водитель, приехавший из другого региона.

Как установили правоохранительные органы, в ноябре 2024 года нарушитель был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии опьянения. После новой аварии приезжий отказался от медицинского освидетельствования.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Мария Удовик