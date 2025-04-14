Аптеку на улице Воровского в Сочи вновь закрыли по решению суда

По решению суда фармацевтический пункт повторно приостановил работу после выявления фактов незаконной торговли рецептурными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По информации городского управления внутренних дел, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с судебными приставами, при координации прокуратуры, провели рейд в аптечный пункт на улице Воровского.

В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили 70 капсул прегабалина — лекарственного средства, отпускаемого исключительно по рецепту. Как уточнили в ведомстве, препарат был спрятан в ортопедическом корсете.

Судебное решение о повторном закрытии аптеки уже вступило в силу.

Ранее эта аптека уже была закрыта в судебном порядке за нарушение правил реализации лекарственных средств, однако после возобновления работы продолжила торговлю рецептурными препаратами без необходимой документации. Поводом для новой проверки стали обращения жителей района.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в двух аптеках сотрудники наркоконтроля изъяли более 36 тыс. капсул сильнодействующих лекарств, которые фармацевты продавали без рецепта. Собранные оперативниками и прокуратурой материалы стали основанием для судебного решения о временном прекращении работы организаций.

Мария Удовик