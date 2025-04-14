В Сочи к Пасхе и Радонице запустят дополнительные автобусы

В воскресенье и вторник, 20 и 29 апреля, в Сочи будут организованы дополнительные автобусные маршруты в Лазаревском районе, а также увеличено количество рейсов и продлен режим работы общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, меры призваны обеспечить доступность кладбищ в дни Пасхи и Радоницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Дополнительные автобусы начнут курсировать 20 и 29 апреля с 08:00 до 18:00 от пересечения улиц Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища в микрорайоне Лазаревское.

На маршруте №114, следующем в село Пластунка, будет увеличено количество рейсов. Также планируется продлить режим работы ряда городских маршрутов в ночь с 19 на 20 апреля. До 5:00 утра будут курсировать маршруты №12, 17, 38, 43, 83, 92, 95, 556 и 560. Маршруты №48, 68 и 539 будут работать до 3:00.

Транспорт общего пользования 20 и с 27 по 29 апреля будет работать в режиме обычного рабочего дня. В Центральном районе города до кладбища на улице Дагомысской можно будет добраться на маршрутах №2С, 6, 14, 20, 22, 30, 45 и 46.

На городское кладбище в селе Барановка можно доехать автобусом №104, в село Пластунка — маршрутами №102 и 114. До остановки «улица Леселидзе» из центра города следует маршрут №87Н.

Кладбище в селе Раздольное обслуживается маршрутами №37 и 38. До Хостинского кладбища можно добраться маршрутом №49, до Адлерского — маршрутом №559, а до кладбища в селе Молдовка — №138.

На кладбище в Дагомысе, расположенное на улице Семашко, и в поселке Лоо на улице Декабристов можно будет доехать маршрутами №143, 75, 76 и 77.

Для маршрутов №7, 87, 102 и 104 действует пересадочная система оплаты с использованием транспортной карты «Пальма». В этом случае общая стоимость проезда составит 40 руб.

Мария Удовик