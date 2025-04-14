British Steel национализировали из-за китайского «саботажа»

Решение британского правительства о де-факто национализации корпорации British Steel было спровоцировано угрозой китайского «саботажа». Об этом сообщает The Times со ссылкой на информированные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dominic Lipinski / Reuters Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Закон, вводящий прямое управление единственным сталелитейным заводом в Британии, вступил в силу в воскресенье, 13 апреля. Его принятие было беспрецедентно быстрым. Парламент прервал пасхальные каникулы в субботу специально для рассмотрения законопроекта. Билль был принят за рекордные шесть часов, и его тут же подписал король.

Срочность власти объясняли желанием не допустить закрытия завода, который его нынешний владелец — китайская компания Jingye — планировал остановить в ближайшие несколько дней из-за убыточности. Однако, как пишет The Times, у фактической национализации была и еще одна причина. Власти сочли действия владельца «саботажем», направленным на усиление зависимости страны от китайского дешевого импорта. Закрытию завода предшествовали отказ Jingye закупать для него сырье, распродажа уже имевшихся запасов и отказ от помощи властей по спасению предприятия. Китайская компания не ответила на запрос The Times о комментариях.

По информации газеты, за этим шагом могут последовать и другие. «История British Steel должна стать предупреждением для всех китайских компаний, инвестирующих в критически важные инфраструктурные проекты в Британии»,— цитирует газета одного из своих собеседников.

В настоящее время, напоминает газета, китайские компании широко представлены, в частности, в таких секторах, как телекоммуникации, ядерная и зеленая энергетика.

Виктор Буй