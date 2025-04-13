Правительство Британии спасло от закрытия последний сталелитейный завод страны

Правительство Великобритании объявило в субботу о принятии чрезвычайных мер по спасению сталелитейного завода Bristish Steel в Сканторпе.

Корпорация British Steel обанкротилась в 2019 году и была выкуплена китайской Jingye Group. Последняя намеревалась закрыть завод в Сканторпе из-за его убыточности. Британские власти вели переговоры с новыми владельцами сталелитейной компании в течение нескольких месяцев, однако они не увенчались успехом — Jingye подтвердила на днях, что намерена закрыть завод.

После этого премьер-министр страны Кир Стармер провел экстренное заседание правительства, где за несколько часов был принят законопроект о передаче контроля над заводом министру экономики Джонатану Рейнолдсу. А уже в субботу, 12 апреля, его одобрил Парламент и подписал король Карл III. Правительство поручило британскому руководству British Steel не прекращать работу завода, а закон гарантирует защиту любому сотруднику, который ослушается приказов китайских владельцев об остановке производства.

Власти также взяли на себя обязательства по материальному обеспечению завода, в том числе сырьем. По данным The Times, для обеспечения безопасности поставок сырья на завод правительство готово привлечь ВМФ Британии.

Кирилл Сарханянц