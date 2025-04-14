Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Башкирии

Ленинский райсуд Уфы прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова из-за его смерти. При этом изъятые у него в ходе обыска 250 тыс. руб. конфисковали в собственность государства по вступлению постановления в силу, указывается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Александр Клебанов обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СКР. Как установило следствие, министр, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, проходит процедуру банкротства), в мае 2023 года потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. Министра задержали в начале мая 2024 года, а затем уволили. Вину он признал. О его смерти стало известно в начале прошлого месяца: Александр Клебанов страдал тяжелым заболеванием.

Показания господина Клебанова фигурируют в расследовании уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Венера Хисамова