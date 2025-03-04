В Москве скончался экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов

Сегодня ночью в больнице в Москве скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к семье экс-чиновника. По его данным, господин Клебанов страдал тяжелым заболеванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Клебанов

Фото: Пресс-служба минтранса Башкирии Александр Клебанов

Фото: Пресс-служба минтранса Башкирии

Адвокат господина Клебанова Геворг Кандилян сообщил «Ъ-Уфа», что получил информацию о смерти доверителя и проверяет ее.

Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, проходит процедуру банкротства), в мае 2023 года требовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. Министра задержали в начале мая 2024 года, после чего он был уволен со своего поста.

Вину господин Клебанов признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления «другим лицом». С октября прошлого года материалы его уголовного дела переданы в Главное следственное управление СКР. В ГСУ СКР также расследуется уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Наталья Балыкова