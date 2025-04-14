24% населения РФ составляют граждане старше трудоспособного возраста

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти четверть населения в России составляют граждане старше трудоспособного возраста. Их насчитывается 35 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Данные госпожа Голикова представила на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На нем же она представила Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2030 года. Ключевой задачей стратегии госпожа Голикова назвала увеличение к этому сроку ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Среди основных направлений — укрепление в обществе ценностей многопоколенной семьи и охрана здоровья пожилых людей за счет расширения доступности медицинской помощи.

4 апреля текущего года «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России писало, что в стране зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров (28,18% от общего числа россиян). Большинство пенсионеров (33,38 млн) получают страховые выплаты по старости. Еще 2,19 млн — по инвалидности, 1,46 млн — по потере кормильца

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году в России доля граждан старше 55 лет достигла максимальной отметки в современной истории — 30%. В 1990 году этот показатель составлял 21,1%, в 2015-м — 27,3%, в 2020-м — 29,4%. К 2046 году, по оценке ОЭСР, доля россиян в возрасте 60 лет и старше достигнет 27%.

Полина Мотызлевская