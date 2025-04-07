Самокатчик погиб в результате ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате ДТП при участии автомобиля и самоката, которое произошло 7 апреля около 6:30, скончался самокатчик, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Это случилось на ул. Маршала Жукова, напротив дома №13.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Согласно предварительной информации, ехавший со стороны ул. Челюскинцев водитель Hyundai Solaris попробовал развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Из-за этого машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении электросамокатом Speed Savage.

Hyundai Solaris управлял 50-летний житель Екатеринбурга с 29-летним стажем вождения, он не был пьяным. Личность самокатчика устанавливается — из-за полученных серьезных травм он скончался в машине скорой помощи. На нем не было защитной экипировки.

Автоинспекторы провели замеры, опросили свидетелей, составили документы. В ходе расследования будет установлена степень виновности каждого участника.

Напомним, жители Екатеринбурга в опросе на «Госуслугах» проголосовали за полный запрет самокатов на территории города. В администрации города намерены найти «сбалансированное решение», учитывающее интересы всех участников дорожного движения.

Ирина Пичурина