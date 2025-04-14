ВВП посмотрел вниз с высокой базы

Вторая оценка ВВП за 2024 год позволила Росстату повысить оценку его годового роста до 4,3% с 4,1% (уточнены объем валовой добавленной стоимости строительства и данные о налогах на продукты) и актуализировать квартальные данные. В первом квартале показатель вырос в годовом выражении на 5,4% (оценка не изменилась), во втором — на 4,3% (повышен с 4,1%), в третьем — на 3,3% (3,1%), а в четвертом — первая оценка роста экономики составила 4,5%.

Текущие темпы роста экономики заметно ускорились, разрыв выпуска (относительно тренда в 1,4%) расширился — прежде всего благодаря обработке,— а внутренний спрос оставался сильным, заключают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», оценив данные Росстата (см. график). По этой оценке текущие темпы ВВП в четвертом квартале превысили 5% с поправкой на сезонный и календарный факторы в пересчете на год против 3–4% в третьем квартале 2024 года. С точки зрения использования ВВП заметно, что к концу года потребление постепенно снижало вклад в экономический рост, чистый экспорт сохранял незначительный позитивный вклад, а инвестиции (накопление капитала) стали главным драйвером.

«Несмотря на возрастающее количество сигналов о возможном наступлении рецессии, доступная экономическая статистика пока не позволяет сделать вывод о прекращении экономического роста. Данные за февраль существенно искажены календарным фактором, при устранении которого годовые темпы роста ключевых макроэкономических индикаторов остаются на уровне января»,— характеризуют динамику экономики аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в записке о краткосрочной динамике ВВП в начале 2025 года. В первом квартале усилилась отраслевая неоднородность: быстрый рост в одних секторах, поддерживаемый бюджетным импульсом (9,8% год к году в строительстве, 27,1% — в производстве готовых металлических изделий, 35% — в производстве прочих транспортных средств и оборудования за январь—февраль), сопровождался сокращением экономической активности в других (на 3,5% в добыче полезных ископаемых, на 2% в оптовой торговле за январь—февраль), замедлялся рост инвестиций и потребительского спроса. Расчеты ИНП по данным на начало апреля показывают в феврале 2025 года второе сокращение ВВП месяц к месяцу с устраненной сезонностью (на 0,1% месяц после 1,2% за январь 2025 года), что может быть признаком разворота тенденции роста ВВП с июня 2022 года. Между тем есть признаки формирования отложенного спроса из-за ожиданий смягчения денежно-кредитной политики и возможного возобновления импорта инвестпродукции, заключают в ИНП РАН.

Артем Чугунов