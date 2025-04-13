За прекрасных дам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышли на лед во время шоу, посвященного юбилею спортменки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышли на лед во время шоу, посвященного юбилею спортменки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минувшая светская неделя началась с праздника в честь дня рождения прекрасной дамы и в общем тем же и закончилась, создав неожиданную рифму между президентом группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианной Максимовской и фигуристкой и продюсером ледовых шоу Татьяной Навкой. Между этими событиями тоже произошло немало занимательного.

Госпожа Максимовская выступила со всей возможной элегантностью, пригласив гостей в новейший корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

В этом пространстве уже бывали закрытые события самой галереи или ее брендов-партнеров, но день рождения, кажется, отмечали впервые. Впрочем, и поводов для беспокойства общественности (а точнее, общественников) тут не наблюдалось. Помимо возможности поздравить именинницу и сфотографироваться с ней гостям предлагалось выпить и закусить в фойе галереи под аккомпанемент живого ансамбля и посмотреть, самостоятельно или с экскурсоводом, выставку советского художника Виктора Попкова.

«Если честно, я этого художника не знал»,— решился на признание видный арт-коллекционер Григорий Березкин. Рядом согласно кивали Виктория и Олег Шеляговы, да и редкий гость этого торжества мог бы похвастаться заблаговременным знакомством с творчеством художника. Хотя его работы «Строители Братска», «Шинель отца» или «Хороший человек была бабка Анисья» были хорошо известны когда-то давно. «О цифрах в паспорте я задумалась недавно, когда мне позвонили из издания "Все плюсы зрелого возраста" с просьбой об интервью,— обратилась госпожа Максимовская к гостям.— Но задумавшись, я реально вижу плюсы зрелого возраста: во-первых, уже никуда не торопишься, а во-вторых, даже относительное долголетие — уже привилегия». Евгений Маргулис и Сергей Мазаев согласно закивали.

Тема искусства продолжала звучать и дальше по ходу недели, причем весьма содержательно.

Например, команда арт-консьержей Lobby представила сайт pl(art)forma для активных коллекционеров, дилеров и галеристов. Он позволяет оцифровать, упорядочить и оценить уже имеющуюся коллекцию (реальная головная боль для многих страстных собирателей), а также предоставляет возможность купить или продать в своем кругу живопись, коллекционный дизайн и даже ювелирные изделия (конечно, если они посложнее «Гвоздя» Cartier). Среди интересовавшихся новинкой были замечены Андрей Малахов, Ирина Вольская, Сергей Капков, Катрин Борисов и Александр Бланарь.

Тем же вечером открывалась выставка «Несколько поводов доверять себе», где представили лоты благотворительного аукциона фонда Cosmoscow. Куратором выставки стала Ксения Чилингарова, кстати, очень последовательный и вдумчивый коллекционер. Гостям дали возможность пару дней переспать с увиденным, прежде чем поучаствовать в аукционе. Возможно, сработала концепция исследовать мир искусства через интуицию и доверие к себе. Или, может быть, участники аукциона так соскучились по шуткам Ивана Урганта, что готовы были из его рук забрать все, что бы он ни предложил. Так или иначе, все 29 лотов были проданы почти мгновенно, а фонд выручил более 17 млн руб. на продолжение работы.

Тем же вечером коллега господина Урганта Александр Гудков не сидел сложа руки.

Вместе с диктором советского телевидения Анной Шатиловой он вел вечер The Blueprint 100, где объявляли и чествовали сотню наиболее перспективных молодых дизайнеров, художников, режиссеров, музыкантов, архитекторов, визажистов, фотографов и моделей. Это традиционно веселое и нарядное мероприятие, организаторы которого заранее беспокоятся не только о том, чтобы всех накормить, но и о том, чтобы не было паузы в словах. В этот раз на помощь пришла викторина, причем не шуточная. Словом, все было отлично, и только странно смотрелся именно дуэт Шатиловой и Гудкова: они продолжали с увлечением разрабатывать все ту же тему ностальгии по красивым советским телевизионным 70-м, которую им спустил еще бренд Gucci в пору руководства Алессандро Микеле. С тех пор Микеле покинул Gucci, Gucci — Россию. Господин Гудков выпал из обоймы самых востребованных звезд ровно из-за того, что составляет обратную сторону медали этой нарядной советской эстетики, но нет, кому-то все еще кажется забавным разыгрывать ДК с бархатной занавеской.

В завершение недели прогремело автобиографическое «Больше чем шоу», которое Татьяна Навка выпустила к собственному 50-летию. Прогремело оно на новой «Навка арене». То есть мэр Москвы Сергей Собянин официально открыл ее еще в конце января, но только теперь арена заработала в полную силу, что, конечно, стало отличным подарком к юбилею. Практически все время шоу юбиляр провела на льду, выполняя все те элементы, которые составили ее спортивную славу, и даже более того. Однако истинной кульминацией стал выход на лед ее супруга Дмитрия Пескова под песню Анны Герман «А он мне нравится». И было видно, что и она ему по-прежнему очень. «Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Будь талантлива, будь счастлива, будь здорова. Дари свой талант людям, дари его мне. А я всегда тихонько буду рядом»,— резюмировал господин Песков.

Евгения Милова