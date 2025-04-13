Главные новости недели в Нижегородской области к 13 апреля
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Победителем конкурса на покупку 30% доли акций АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) стало ООО «РТ-Лайн — Общественный транспорт» (входит в холдинг «Ресурс групп»). Других претендентов не было.
Компания «Руссоль» в суде оспорила свою причастность к крушению грузового поезда в Нижнем Новгороде. Ространснадзор посчитал, что торможению помешала водно-соляная смесь на колесах, которая образовалась из-за перевозимого компанией груза, однако «Руссоль» и прокуратура доказали, что влияние рассола установлено не было.
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация Дворца труда — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в начале улицы Большой Покровской. На работы выделили 1,18 млрд руб., изначально планировали потратить 723,3 млн руб
Охранник Павел Червяков на видеосвязи из СИЗО
Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ
Охраннику Павлу Червякову смягчили наказание за гибель Андрея Махова, который прошлым летом устроил погром в детском лагере под Балахной. Охранник отбился от нападавшего обрезком трубы, тот убежал и умер в лесу. В феврале Павла Червякова приговорили к 5,5 года колонии, но 10 апреля областной суд переквалифицировал действия охранника на превышение самообороны и назначил ему год ограничения свободы.
Нижегородские власти хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Минэкономразвития региона опубликовало для обсуждений обновленный проект закона. Предлагется разрешить торговлю спиртным с 10:00 до 16:00 по субботам и с 14:00 до 20:00 в будни, ограничения не коснутся общепита и магазинов беспошлинной торговли.
Двум бывшим ученикам нижегородского лицея дали по 2,5 года колонии за фейки об армии. По фабуле дела, поводом стало видео, записанное юношами в октябре 2023 года. Заявление в полицию написала директор лицея Нина Говорова.
Якорь перед ангаром завода «Красное Сормово»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вложит 7,5 млрд руб. на первый этап модернизации завода «Красное Сормово». К обновлению планируется приступить во втором квартале 2025 года, первый этап продлится несколько лет.
Генеральный менеджер нижегородского ХК «Торпедо» Вадим Аверкин покидает клуб. У него истек срок контракта. Ранее «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов. Нового главного тренера начнут искать после назначения генерального менеджера.