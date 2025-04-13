Главные новости недели в Нижегородской области к 13 апреля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Победителем конкурса на покупку 30% доли акций АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) стало ООО «РТ-Лайн — Общественный транспорт» (входит в холдинг «Ресурс групп»). Других претендентов не было.

Компания «Руссоль» в суде оспорила свою причастность к крушению грузового поезда в Нижнем Новгороде. Ространснадзор посчитал, что торможению помешала водно-соляная смесь на колесах, которая образовалась из-за перевозимого компанией груза, однако «Руссоль» и прокуратура доказали, что влияние рассола установлено не было.

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация Дворца труда — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в начале улицы Большой Покровской. На работы выделили 1,18 млрд руб., изначально планировали потратить 723,3 млн руб

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охранник Павел Червяков на видеосвязи из СИЗО

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Охранник Павел Червяков на видеосвязи из СИЗО

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Охраннику Павлу Червякову смягчили наказание за гибель Андрея Махова, который прошлым летом устроил погром в детском лагере под Балахной. Охранник отбился от нападавшего обрезком трубы, тот убежал и умер в лесу. В феврале Павла Червякова приговорили к 5,5 года колонии, но 10 апреля областной суд переквалифицировал действия охранника на превышение самообороны и назначил ему год ограничения свободы.

Нижегородские власти хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Минэкономразвития региона опубликовало для обсуждений обновленный проект закона. Предлагется разрешить торговлю спиртным с 10:00 до 16:00 по субботам и с 14:00 до 20:00 в будни, ограничения не коснутся общепита и магазинов беспошлинной торговли.

Двум бывшим ученикам нижегородского лицея дали по 2,5 года колонии за фейки об армии. По фабуле дела, поводом стало видео, записанное юношами в октябре 2023 года. Заявление в полицию написала директор лицея Нина Говорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Якорь перед ангаром завода «Красное Сормово»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Якорь перед ангаром завода «Красное Сормово»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вложит 7,5 млрд руб. на первый этап модернизации завода «Красное Сормово». К обновлению планируется приступить во втором квартале 2025 года, первый этап продлится несколько лет.

Генеральный менеджер нижегородского ХК «Торпедо» Вадим Аверкин покидает клуб. У него истек срок контракта. Ранее «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов. Нового главного тренера начнут искать после назначения генерального менеджера.