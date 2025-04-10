Пенсионер отбился от нападавшего и тюрьмы

Нижегородский областной суд 10 апреля пересмотрел приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову, осужденному на пять с половиной лет заключения за драку, приведшую к смерти Андрея Махова. В 2024 году нетрезвый Махов, вооружившись кирпичом, устроил в корпусе детского лагеря погром, и охранник отбился от него обрезком трубы. Нападавший убежал и скончался в лесу от полученных травм. Дело получило широкую огласку. Прокуратура, посадившая пенсионера в первом процессе, сменила позицию, полагая, что Павел Червяков защищал себя и детей, и преступного умысла у него не было. Суд переквалифицировал обвинение на статью о причинении вреда при превышении пределов необходимой самообороны. Окончательно Павел Червяков был осужден на год ограничения свободы, апелляция его освободила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский облсуд 10 апреля рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобы защиты Павла Червякова – охранника загородного клуба «Олимпия» в поселке Большое Козино. В феврале 70-летнего пенсионера приговорили к 5,5 года в колонии строгого режима за увечья, повлекшие смерть 40-летнего местного жителя Андрея Махова. Как писал «Ъ», 28 августа 2024 года нетрезвый Андрей Махов ворвался на территорию турбазы «Олимпия», где работала смена детского лагеря, и устроил погром на ресепшене, кирпичом разбив монитор компьютера и повредив принтер. Сначала он разбил стекло на посту охраны, а затем стал крушить технику, распугав находившихся там детей.

Пожилой охранник пытался предупредить персонал о том, что агрессивный незнакомец направился в корпус. Вооружившись обрезком трубы, Павел Червяков отправился задерживать Андрея Махова. Тот первым напал на охранника, который несколько раз ударил его трубой.

После этого Андрей Махов убежал из «Олимпии», перебравшись через забор. Позднее его нашли мертвым в лесу.

Изначально следователь СКР связал смерть мужчины с травмами, которые ему нанес охранник. Его родные и сотрудники «Олимпии» утверждали, что погибший употреблял не только алкоголь, но и наркотики, подорвавшие его здоровье, и он не впервые врывался на турбазу, конфликтуя с работавшей там бывшей женой. Балахнинский горсуд счел вину Павла Червякова полностью доказанной, в феврале его осудили на реальный срок по ч. 4. ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

После того, как сожительница пенсионера Светлана Кормина рассказала об этом приговоре в соцсетях, за Павла Червякова вступился лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, «Русская община», нижегородский уполномоченный по правам человека, общественники и юристы. В апелляционном суде прокуратура, ранее просившая осудить охранника за смертельные увечья, отметила, что в отношении скончавшегося Андрея Махова расследовалось уголовное дело о хулиганстве. Гособвинитель раскритиковал приговор Балахнинского суда, отметив, что у Павла Червякова не было неприязни к незнакомцу, и охранник тоже получил травмы от нападавшего, которые говорят о самозащите. Прокурор, как и адвокаты осужденного, предложил квалифицировать действия Павла Червякова как нанесение вреда при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Адвокаты отметили, что суд первой инстанции не учел агрессивное поведение Андрея Махова.

Защита попросила минимального наказания за превышение пределов самообороны, приобщив множественные дипломы и благодарности от органов власти, бывших работодателей, а также Росгвардии и Минобороны/

Павел Червяков помогал участникам СВО и воспитывал девочку, чей отец погиб в боях. Он также помогал местной школе и детсаду, учил автомобилистов, а пришедшие в суд друзья и родственники охарактеризовали его только с положительной стороны.

Павел Червяков кратко сообщил суду, что он защищал детей – в той ситуации это было для него главным. Комментируя в перерыве реальный срок, он добавил, что после такого наказания «уже подумаешь, идти ли на выручку». В итоге апелляционная коллегия судей пересмотрела приговор охраннику, осудив его на год ограничения свободы за превышение пределов самообороны. В течение года ему запретили выезжать за пределы Балахнинского округа. Осужденного выпустили из СИЗО.

После приговора Светлана Кормина слезно благодарила всех, кто помог освободить ее спутника жизни. «У нас все-таки не такое гнилое общество, а замечательные люди в стране. Низкий поклон односельчанам. Волна пошла из нашего поселка и превратилась в цунами. Все приезжайте к нам в гости», — обрадовалась она. Сотрудники «Олимпии» передали Павлу Червякову, что ждут его на работе.

Роман Рыскаль