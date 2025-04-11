Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин покидает клуб

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Торпедо» Вадим Аверкин уходит с должности, сообщила пресс-служба клуба. У господина Аверкина истек срок контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / dizel58 Фото: vk.com / dizel58

Команда поблагодарила Вадима Аверкина за работу и пожелала успехов в профессиональной сфере.

Вадим Аверкин – профессиональный хоккеист, провел более 900 матчей в разных лигах. На должность генерального менеджера «Торпедо» был назначен в 2024 году.

Ранее «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов. Контракт с ним был расторгнут после того, как команда вылетела из чемпионата Континентальной хоккейной лиги, проиграв ярославскому «Локомотиву».

Владимир Зубарев