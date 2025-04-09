На реставрацию Дворца труда в Нижнем Новгороде направили 1,18 млрд рублей
В Нижнем Новгороде закончилась реставрация исторического здания городской думы, которое было построено в 1899-1902 годах по проекту архитектора Владимира Цейдлера. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. На его реставрацию из федерального бюджета направлено боле 1,18 млрд руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В здании, в частности, отреставрированы фасады, наружные, внутренние двери и окна, интерьеры парадного входа, вестибюля, залов, кабинетов, лестниц и коридоров, исторические люстры и бра, деревянные потолки и колонны из мрамора.
Также проведены работы по гидроизоляции фундамента и подвальных стен, усилению существующих кирпичных стен и проемов.
В 1916 году в здании был открыт Нижегородский народный университет. С 1919 по 2013 год здание принадлежало профсоюзным органам и носило название Дворец Труда. После реставрации в здании разместился арбитражный суд Волго-Вятского округа.
Как писал «Ъ-Приволжье», реставрация Дворца труда началась в 2022 году. На начальном этапе планировалось потратить на проведение работ 723,3 млн руб. Завершить их планировали до конца 2023 года.