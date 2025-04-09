На реставрацию Дворца труда в Нижнем Новгороде направили 1,18 млрд рублей

В Нижнем Новгороде закончилась реставрация исторического здания городской думы, которое было построено в 1899-1902 годах по проекту архитектора Владимира Цейдлера. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. На его реставрацию из федерального бюджета направлено боле 1,18 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В здании, в частности, отреставрированы фасады, наружные, внутренние двери и окна, интерьеры парадного входа, вестибюля, залов, кабинетов, лестниц и коридоров, исторические люстры и бра, деревянные потолки и колонны из мрамора.

Также проведены работы по гидроизоляции фундамента и подвальных стен, усилению существующих кирпичных стен и проемов.

В 1916 году в здании был открыт Нижегородский народный университет. С 1919 по 2013 год здание принадлежало профсоюзным органам и носило название Дворец Труда. После реставрации в здании разместился арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Как писал «Ъ-Приволжье», реставрация Дворца труда началась в 2022 году. На начальном этапе планировалось потратить на проведение работ 723,3 млн руб. Завершить их планировали до конца 2023 года.

Андрей Репин