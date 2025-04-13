Памятникам добавят охраны

Осквернение любых воинских захоронений и мемориалов в память погибших «при защите Отечества или его интересов» станет уголовным преступлением — такой законопроект внесло в Госдуму правительство. При этом в УК РФ и сейчас прописаны наказания за «осквернение мест захоронения», публичное «осквернение символов воинской славы России» и «уничтожение либо повреждение» мемориалов в память о погибших защитниках Отечества. Однако многие памятники юридически не считаются захоронениями или символом воинской славы — и не все действия вандалов завершаются повреждением или уничтожением мемориалов. В правительстве и Госдуме считают, что инициатива устранит этот пробел. В Федеральной палате адвокатов предупреждают, что понятие «осквернение» содержит много оценочных суждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании средней общеобразовательной школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании средней общеобразовательной школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительственный законопроект вводит уголовную ответственность за осквернение мемориалов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». Действующее законодательство уже предусматривает уголовную ответственность за «осквернение мест захоронения» (ст. 244 УК РФ), а также за публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Однако не все мемориалы в память о защитниках Отечества являются символами воинской славы или объектами захоронения, отмечают авторы законопроекта. Поэтому правительство предлагает заменить в ст. 243.4 УК РФ фразу «уничтожение либо повреждение» на «уничтожение, повреждение либо осквернение».

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В большинстве случаев в отношении них возбуждаются дела по ст. 243.4 УК. В 2020 году было три таких случая, в 2021 году — 21, в 2022 году — 121, в 2023 году — 44. В первое полугодие 2024 года правоохранители зарегистрировали 27 преступлений по этой статье (более свежей статистики пока нет). Авторы законопроекта отмечают, что с февраля 2022 года зафиксировано более 370 «резонансных фактов осквернения» мемориальных объектов — но в этом случае действующую ст. 243.4 УК применить сложно.

Наказание за осквернение воинских захоронений и мемориалов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов», будет аналогичным наказанию за их уничтожение или повреждение.

Нарушителям грозит штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Наказание ужесточается, если преступление совершено в отношении захоронений и мемориалов в память о погибших при защите страны в период ВОВ либо группой лиц. Такие действия наказывают штрафом до 5 млн руб., принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет.

«Мы знаем о вопиющих случаях надругательства над местами воинских захоронений и соответствующими мемориальными сооружениями, которые не получили должной уголовно-правовой оценки из-за нюансов построения уголовно-правовых норм, позволяющих корректно определять объективную сторону преступления»,— заявила “Ъ” первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Из-за этого нарушителей не удалось наказать соразмерно содеянному, посетовала она. Депутат полагает, что инициатива правительства позволит устранить пробел в законодательстве — и это особенно важно, «когда нашу историю пытаются переписать». «Осквернять память наших бойцов, павших при защите Отечества, недопустимо. Мы будем защищать нашу историческую память, в том числе мемориалы, памятники, стелы, свидетельствующие о воинских подвигах и увековечивающие память наших воинов»,— подчеркнула госпожа Панькина.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян отмечает, что понятие «осквернение» оставляет широкий простор для трактовок: «Правоприменитель исходит из комментариев к ст. 214 УК РФ, согласно которой под осквернением понимается учинение на сооружении или здании надписей или рисунков непристойного, циничного содержания, оскорбляющих основы публичной нравственности, а также изменения внешнего и внутреннего вида, нарушающие общий вид и причиняющие существенный ущерб их эстетическим качествам. В таком определении много оценочных суждений, что создаст трудности для его практического использования». В связи с этим, полагает адвокат, требуется разъяснение пленума Верховного суда РФ.

Эмилия Габдуллина