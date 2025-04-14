Афера против ВДВ

В Москве в заочном режиме рассмотрят уголовное дело в отношении находящегося в розыске совладельца ООО «Стройсервисгрупп» Рубена Мазманяна. Следствие считает его организатором хищения около 500 млн руб. при реконструкции расположенной в Туле базы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также при проведении различных работ на авиационных объектах. Его сообщников осудили два года назад.

Как стало известно “Ъ”, в Хамовнический суд столицы поступили материалы уголовного дела в отношении совладельца ООО «Стройсервисгрупп» Рубена Мазманяна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для 52-летнего бизнесмена это будет уже второй процесс по одному и тому же делу. В сентябре 2020 года дело в отношении него и шестерых сообщников рассматривал Черемушкинский суд столицы. Причем тогда фигурантам инкриминировали мошенничество, совершенное в составе организованного преступного сообщества (ОПС, ст. 210 УК РФ).

В ходе следствия и суда часть подсудимых находилась в СИЗО, другие — под домашним арестом, а некоторые — под подпиской о невыезде. Среди последних был и Рубен Мазманян. 6 июня 2023 года по этому делу прошли прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для обвиняемых от 13 до 20 лет лишения свободы. Очередное заседание, на котором подсудимые должны были выступить с последним словом, было назначено на 13 июня. Однако ни на него, ни на оглашение приговора Рубен Мазманян не явился, после чего был объявлен в розыск. Шестеро его подельников получили от пяти до семи лет лишения свободы. Столь мягкое наказание объясняется тем, что суд снял с них обвинение в участии в ОПС. Таким образом, теперь и Рубена Мазманяна будут судить только за мошенничество, правда, уже не в Черемушкинском, а в Хамовническом суде.

Как уже рассказывал “Ъ”, это уголовное дело главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило 14 июня 2017 года. Его фигурантами являлись гендиректор ООО «Стройсервисгрупп» Станислав Авербах, несколько его подчиненных, совладельцы этой компании Михаил Марангозян, Рубен Мазманян и Артур Атанян, а также заместитель гендиректора федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны» Курбан Умаров.

Из материалов дела следует, что ООО «Стройсервисгрупп» на протяжении многих лет выполняло субподрядные работы на объектах Минобороны. По данным полиции, многие из них компания получала благодаря связям господина Марангозяна. Очередной заказ был получен фирмой 19 декабря 2012 года от ФГУП «Спецстройинжиниринг», входившего в ныне упраздненный Спецстрой России. В рамках этого контракта строительная компания обязалась произвести обустройство учебно-материальной базы 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. В частности, в Туле, где она дислоцируется, должны были построить танкодром, плац и казарму. На эти цели компании «Стройсервисгрупп» выделили 457,8 млн руб. Работы должны были быть завершены к декабрю 2015 года. Однако, по версии следствия, выполнены они были только на бумагах, которые со стороны заказчика подписывал Курбан Умаров.

Как установило следствие, получаемые от «Спецстройинжиниринга» деньги соучастники похищали в период с декабря 2012-го по декабрь 2014 года под видом «исполнения договора об обустройстве объекта». Впоследствии средства были выведены ими на счета подконтрольных фигурантам сторонних организаций и присвоены, а неисполнение контракта стало основанием для обращения представителей ФГУПа в правоохранительные органы.

Кроме того, говорится в материалах дела, по такой же схеме похищались средства, выделенные компании на работы в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации РФ в 2011–2015 годах»: реконструкцию зданий и помещений для размещения оборудования единой информационной аналитической системы безопасности полетов и автоматизированной системы контроля полетных данных, а также разработку документации и строительно-монтажные работы для центра обеспечения расследований авиационных происшествий. В результате по четырем договорам субподряда с 2012 по 2015 год, по подсчетам следствия, в общей сложности было похищено почти 483 млн руб.

Организатором этих преступлений следствие считает Рубена Мазманяна. При этом его защита в ходе следствия и первого судебного процесса настаивала на том, что роль того заключалась только «в обналичивании денежных средств, а об их принадлежности он не знал».

Отметим, что другой совладелец фирмы «Стройсервисгрупп», Артур Атанян, полностью признавший свою вину, в ноябре 2020 года в особом порядке получил четыре года.

Олег Рубникович