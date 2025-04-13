На девушку актера Деля завели уголовное дело после госпитализации артиста с ножевыми

Девушка актера Театра Ленсовета Ильи Деля стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Накануне артист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26-летняя сожительница господина Деля была допрошена в качестве подозреваемой. Ее задержали после госпитализации актера ночью 12 апреля.

Как считает следствие, пара начала ссориться, после чего девушка напала на артиста с ножом. Илью Деля увезли на скорой из квартиры на Казанской улице с проникающими ранениями груди и руки. На данный момент жизни артиста ничего не угрожает.

Дарья Астанина