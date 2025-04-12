Актер Театра Ленсовета Илья Дель попал в больницу с ножевыми ранениями

Актера Театра Ленсовета Илью Деля доставили в больницу с ножевым ранением около половины четвертого утра из квартиры на Казанской улице, сообщает «Фонтанка». Медики оценивают состояние 40-летнего артиста как удовлетворительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В самом театре подтвердили информацию о госпитализации и подчеркнули, что роль Сергея Максудова в премьере «Театральный роман», которую решили не отменять, исполнит не Дель, а Илья Колецкий. О причинах инцидента культурное учреждение не написало.

По предварительным данным, господина Деля ударила ножом в грудь и руку 26-летняя сожительница. Ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что повар суши-бара в Тихвине возмутился грязной одеждой подростка и ударил его ножом. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Андрей Маркелов