Кадровый холод

Президент США Дональд Трамп продолжает расставлять свои кадры на ключевых направлениях. На этой неделе Сенат утвердил кандидатуру Элбриджа Колби на пост заместителя министра обороны США по политическим вопросам. Решение было принято с небольшим перевесом: скептики опасаются, что зацикленный на Китае Элбридж Колби слишком мало внимания будет уделять интересам США в Европе, в частности, на Украине. Также в Сенате прошло первое слушание кандидата на пост заместителя госсекретаря США по вопросам контроля вооружений и международной безопасности — Томаса Динанно. В ходе слушаний он раскритиковал как Китай, так и Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элбридж Колби — главный апологет идеи о том, что США должны сконцентрировать свои силы на противодействии Китаю

Фото: Michael Brochstein / ZUMA Press Wire / ТАСС Элбридж Колби — главный апологет идеи о том, что США должны сконцентрировать свои силы на противодействии Китаю

Фото: Michael Brochstein / ZUMA Press Wire / ТАСС

Кандидат в Пентагон

Команда Дональда Трампа продолжает обрастать новыми кадрами: на этой неделе Сенатом был не без труда утвержден в должности заместителя министра обороны США по политическим вопросам — это пост №3 в Пентагоне — Элбридж Колби. Перевес получился небольшим: за его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, а против — 45.

Большинство из тех, кто не поддержал кандидатуру Элбриджа Колби — демократы, однако среди скептиков оказались и несколько влиятельных сенаторов-республиканцев, таких как Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

Он проголосовал против Элбриджа Колби, сочтя, что его давняя зацикленность на противостоянии Китаю плохо скажется на интересах США в других регионах. «Отказ от Украины и Европы и принижение роли Ближнего Востока ради приоритета Индо-Тихоокеанского региона — неумный геополитический шахматный ход. Это является геостратегическим причинением самому себе вреда, что воодушевляет наших противников и вбивает клинья между Америкой и нашими союзниками»,— заявил сенатор.

45-летний Элбридж Колби уже занимал высокую должность в Пентагоне: в первый президентский срок Дональда Трампа он был заместителем помощника министра обороны по стратегии и развитию вооруженных сил. Находясь на этом посту, он внес значительный вклад в составление ряда важных доктринальных документов (включая Стратегию национальной обороны 2018 года), поспособствовав тому, чтобы повысить роль Китая среди ключевых угроз США.

Элбридж Колби был среди тех, кто допускал, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена, хоть и не поддержал действия сторонников Дональда Трампа по захвату Капитолия. До прихода в Пентагон Элбридж Колби — внук бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби, выпускник Гарварда и Йеля — работал в разведывательных структурах и Госдепартаменте, а позже в одном из вашингтонских мозговых центров (Center for a New American Security).

Работая в НКО, он не раз приезжал и в Москву, но российское направление для него не главное: на протяжении многих лет Элбридж Колби продвигает идею, что США должны сконцентрировать свои силы на противодействии Китаю.

Газета The Wall Street Journal назвала его «интеллектуальным фронтменом крыла политических правых, которые считают, что США должны отступить от обязательств в Европе и на Ближнем Востоке». Сам он в одном из недавних интервью предупредил, что США, «возможно, стоят у пропасти Третьей мировой войны», и призвал перераспределить внимание и ресурсы страны на борьбу с Китаем. «Нам нужны фундаментальные изменения, прежде чем мы налетим на айсберг»,— заявил он.

В ходе слушаний в Сенате демократы шесть раз спросили Элбриджа Колби, согласен ли он с тем, что президент РФ Владимир Путин «вторгся» на Украину. И все шесть раз он дипломатично уходил от ответа, ссылаясь в том числе на продолжающиеся «деликатные» посреднические усилия Дональда Трампа. Ничего хорошего о России он при этом тоже не сказал. По его мнению, США должны урезать помощь Украине, чтобы вместо этого сконцентрироваться на защите Тайваня.

Кандидат в Госдеп

На этой неделе в комитете Сената по международным делам прошли слушания на еще один важный с точки зрения внешней и оборонной политики США пост: перед сенаторами выступил Томас Динанно, кандидат Дональда Трампа на должность заместителя госсекретаря США по вопросам контроля вооружений и международной безопасности. Он хоть и куда менее известен, чем Элбридж Колби, но в первый президентский срок Дональда Трампа он также уже занимал достаточно высокий пост в Госдепартаменте (в Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению требований). Сейчас он является сотрудником ряда вашингтонских аналитических центров, включая Hudson Institute (признан властями РФ нежелательной организацией).

В ходе слушаний в комитете Сената Томас Динанно среди ключевых угроз безопасности США выделил конфликт вокруг Украины, эскалацию на Ближнем Востоке, ядерные амбиции Ирана и развитие ядерной программы Северной Кореей, а также опасность обретения оружия массового уничтожения террористами. В то же время он, как и Элбридж Колби, ключевое внимание уделил Китаю, включая его растущий ядерный арсенал. «Неограниченная китайская ядерная программа будет представлять угрозу для США, причем не в абстрактном "когда-нибудь", а в самой ближайшей перспективе,— заявил он.— В 2020 году Китай располагал 200 ядерными боеголовками, и ожидалось, что через десять лет их число удвоится. Не прошло и пяти лет, а по новым оценкам, китайские запасы уже составляют более 600 единиц, а к 2030 году их число возрастет до 1000. Китай находит оправдания, чтобы не участвовать в контроле над вооружениями,— этому нельзя потакать».

России от него, впрочем, тоже досталось. Ее он обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обещав продвигать только такие соглашения в сфере контроля над вооружениями, которые будут предусматривать «строгие и эффективные механизмы проверки их соблюдения». «Договоренности без таких механизмов служат только одной цели: созданию иллюзии безопасности. Достаточно взглянуть на ДРСМД. Россия незаконно разработала ракетные системы средней дальности, которые теперь используются для ядерного принуждения и запугивания»,— заявил он, имея, судя по всему, в виду новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Между тем российская сторона сама на протяжении многих лет обвиняла США в нарушении ДРСМД, а «Орешник» начала разрабатывать уже после того, как США вышли из этого договора в первый срок Дональда Трампа.

В ходе слушаний Томас Динанно назвал «ошибочным» решение администрации Джо Байдена в феврале 2021 года продлить российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на пять лет «без дополнительных условий и обретения рычагов влияния». По мнению Томаса Динанно, ДСНВ имеет ряд недостатков, включая тот факт, что он не распространяется на российский арсенал нестратегического (тактического) ядерного оружия и не учитывает растущий китайский арсенал. По словам Томаса Динанно, лимиты ДСНВ в нынешних условиях «неадекватны», и США нужно гораздо больше стратегических наступательных вооружений, чтобы противостоять России и Китаю одновременно. В то же время он не исключил, что Дональду Трампу удастся договориться с Россией и Китаем по некоей «денуклеаризации».

ДСНВ истекает в феврале 2026 года. При администрации Джо Байдена Москва и Вашингтон пытались выработать договоренности на период после окончания срока действия этого договора, но в феврале 2022 года консультации по этой теме были прерваны по инициативе США. В 2023 году американцы предложили возобновить диалог, но на сей раз не готова была Россия. Как отметил на прошлой неделе в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «без очевидного, то есть фиксируемого, реального изменения к лучшему той глубоко антироссийской политики, которую проводит Вашингтон на протяжении последних лет, мы не сможем всерьез рассматривать варианты перезапуска диалога по стратстабильности, включая перспективы контроля над стратегическими вооружениями». Кроме того, по его словам, при перезапуске диалога нужно учитывать дополнительные факторы, такие как ядерный арсенал союзников США по НАТО — Франции и Великобритании, а также планы президента Дональда Трампа по созданию системы ПРО нового поколения «Золотой купол».

Елена Черненко