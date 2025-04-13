Минобороны: российские ПВО уничтожили F-16

Российские ПВО уничтожили еще один боевой самолет ВВС Украины, легкий истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские военнослужащие также уничтожили не менее восьми управляемых авиабомб JDAM и семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 207 украинских БПЛА.

Таким образом, суммарные потери украинской авиации составили 661 самолет, 283 вертолета и более 51 тыс. БПЛА. Об уничтожении украинского самолета стало известно 12 апреля. Пилот судна погиб.