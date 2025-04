Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели пилота F-16 на боевом задании

Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погиб один из пилотов истребителя F-16. ЧП случилось сегодня, 12 апреля.

Погибший — 26-летний Павел Иванов, уточняется в пресс-релизе воздушных сил в Telegram. Место и подробности гибели пилота не приводятся. Также неизвестно, что стало с истребителем. Для выяснения обстоятельств ЧП создана межведомственная комиссия.

В августе 2024 года ВСУ потеряли один из первых переданных Украине истребителей F-16. Первой об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, который назвал причиной крушения ошибку пилота. The New York Times в числе возможных причин также называла технеисправность. После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего ВВС Николая Олещука.

В декабре председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области был сбит еще один F-16. Власти Украины не называли точное количество полученных истребителей F-16.

К чему привела потеря Украиной одного из первых F-16 — в материале «Ъ» «F-16 оставил дискуссионный след».