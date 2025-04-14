Маркетплейсы не тянут билет

Продажи лотерейных билетов на площадках электронной коммерции в первом квартале сократились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по март граждане купили билеты на 12,5 млн руб., годом ранее — на 20,4 млн руб. На маркетплейсах, подтверждая тенденцию, указывают на рост спроса на дорогие билеты и продаж у отдельных игроков рынка. Аналитики же говорят о снижении интереса продавцов лотерей к маркетплейсам как каналу распространения после введения более длительных сроков выплат со стороны площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании First Data о покупке лотерейных билетов на маркетплейсах в январе—марте. Было проанализировано более 150 тыс. трансакций — обезличенных данных об онлайн-покупках на маркетплейсах по всей стране. Из данных следует, что в первом квартале россияне сократили расходы на покупки в сегменте. Так, за период было приобретено в два раза меньше лотерейных билетов, чем годом ранее: 110 тыс. билетов на 12,5 млн руб. против 190 тыс. на 20,4 млн руб. в январе—марте прошлого года.

Пик продаж на маркетплейсах в первом квартале пришелся на 1 января и 8 марта. «Также всплеск продаж лотерейных билетов обычно приходится на субботу, поскольку именно в этот день закрываются продажи на последний недельный тираж билетов»,— уточняет гендиректор First Data Александр Старостин. Максимальное число билетов, которые были приобретены одним пользователем за один раз на онлайн-площадках в 2025 году,— 103 билета на 15,5 тыс. руб. В целом за прошлый год только на маркетплейсах было куплено 700 тыс. билетов, на которые было потрачено более 77 млн руб., отмечается в исследовании.

С 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин,— АО ГСЛ («Государственные лотереи») и ООО «Спортлото». Крупнейший распространитель билетов — АО «ТК "Центр"» («Столото»). В 2020 году на рынке появился еще один оператор — ООО «Спортивные лотереи» («Национальная лотерея»; 49% — у структур ВТБ, 51% — у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева). Выручка ООО в 2021 году составляла 52,3 млн руб., далее не раскрывалась. В 2024 году общая выручка «Спортлото» и ГСЛ составила около 94,7 млрд руб.

По итогам 2024 года количество покупок лотерейных билетов в России выросло на 30% по сравнению с 2023 годом, сообщал РБК со ссылкой на «Чек Индекс». Также при покупке лотерейных билетов увеличился средний чек — 210 руб. в 2024 году против 155 руб. в 2023-м. В среднем на одну покупку приходится два-три билета. При этом лотерейные билеты чаще всего идут как дополнение к корзине прочих покупок, считают аналитики First Data.

В объединенной компании Wildberries и Russ подтверждают тренд: «В натуральном выражении падение в январе—марте год к году составило 24%, но по обороту — всего 2%». Параллельно в компании отмечают тенденцию к покупке более дорогих лотерейных билетов, а в ряде случаев и к росту продаж, например предложений от «Национальной лотереи». Абсолютные данные в компании раскрыть отказались. В «Национальных лотереях» заверяют, что уровень продаж билетов через Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» «стабильно рос в течение первого квартала и превысил показатели периода 2024 года».

В «Столото» отмечают, что общая доля покупок билетов в онлайне составляет более 70%. При этом на маркетплейсы приходится незначительная часть, хотя «в первом квартале года количество проданных билетов на таких площадках в штуках выросло на 68% по сравнению с тем же периодом в 2024 году». Данные по итогам прошлого года «Столото» не раскрывает. В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев, в Ozon не ответили “Ъ”.

С 2025 года маркетплейсы изменили условия вывода средств в адрес продавцов, размещающих предложения на площадках: сроки выплат выросли вдвое, с одной-двух недель до четырех, говорит глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Возможно, для организаторов лотерей это значимый срок, и для них этот канал продаж оказался не в приоритете»,— допускает он.

Яна Загоровская