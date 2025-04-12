Повар суши-бара в Тихвине возмутился грязной одеждой подростка и ударил его ножом

Днем 11 апреля в одну из больниц города Тихвина самостоятельно обратился 17-летний учащийся техникума с проникающим колото-резаным ранением, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Врачи сообщили об инциденте в полицию. Пострадавший рассказал правоохранителям, что повар суши-бара, расположенного в доме 11 в 3-ем микрорайоне, ударил его ножом из-за того, что он пришел в заведение в грязной одежде.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали 27-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестный ранил ножом в бедро 15-летнюю восьмиклассницу на проспекте Стачек. После оказания первой помощи девочку отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Андрей Маркелов