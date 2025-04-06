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Неизвестный ранил ножом в бедро 15-летнюю восьмиклассницу на проспекте Стачек

Полицейские разыскивают причастного к ножевому ранению восьмиклассницы в Кировском районе Петербурга. Инцидент с пострадавшей произошел вечером 5 апреля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Телефонограмма из медучреждения в правоохранительные органы поступила в 23:49. 15-летняя ученица одной из петербургских школ самостоятельно обратилась за медицинской помощью. У нее была диагностирована резаная рана бедра. После оказания первой помощи девочку отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Как рассказала пострадавшая медикам, в тот день около восьми часов вечера у дома 204 по проспекту Стачек ее ударил ножом неизвестный. По данному факту полиция проводит проверку, материал направлен в следственные органы. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после тройного убийства в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти.

Андрей Цедрик

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