Неизвестный ранил ножом в бедро 15-летнюю восьмиклассницу на проспекте Стачек

Полицейские разыскивают причастного к ножевому ранению восьмиклассницы в Кировском районе Петербурга. Инцидент с пострадавшей произошел вечером 5 апреля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Телефонограмма из медучреждения в правоохранительные органы поступила в 23:49. 15-летняя ученица одной из петербургских школ самостоятельно обратилась за медицинской помощью. У нее была диагностирована резаная рана бедра. После оказания первой помощи девочку отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Как рассказала пострадавшая медикам, в тот день около восьми часов вечера у дома 204 по проспекту Стачек ее ударил ножом неизвестный. По данному факту полиция проводит проверку, материал направлен в следственные органы. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после тройного убийства в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти.

Андрей Цедрик