Главные новости за 11 апреля. Тамбов, Воронеж, Белгород
Представителей тамбовского «Завком-Инжиниринг» заподозрили в мошенничестве.
ФСК может поучаствовать в развитии Петровской набережной в Воронеже.
Торги на право аренды участка рядом с Алексеевским рынком в Воронеже отменили.
Мирный житель погиб при ударе БПЛА по грузовику в Белгородской области.
Воронежский бизнесмен Леонид Арапов потребовал с партнеров еще 612 млн руб.
Два человека осуждены за шпионаж и попытку теракта в Воронеже.
Тамбовское «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» признали банкротом.
Дмитрий Тисленко рекомендован на пост зампреда воронежского арбитражного суда.