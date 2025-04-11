Главные новости за 11 апреля. Тамбов, Воронеж, Белгород

Представителей тамбовского «Завком-Инжиниринг» заподозрили в мошенничестве.

ФСК может поучаствовать в развитии Петровской набережной в Воронеже.

Торги на право аренды участка рядом с Алексеевским рынком в Воронеже отменили.

Мирный житель погиб при ударе БПЛА по грузовику в Белгородской области.

Воронежский бизнесмен Леонид Арапов потребовал с партнеров еще 612 млн руб.

Два человека осуждены за шпионаж и попытку теракта в Воронеже.

Тамбовское «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» признали банкротом.

Дмитрий Тисленко рекомендован на пост зампреда воронежского арбитражного суда.