Мирный житель погиб при ударе БПЛА по грузовику в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль в районе села Мешковое в Шебекинском округе Белгородской области. В результате погиб мирный житель. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 24 боеприпасов и 78 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и четыре автомобиля, а также — два трактора.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова