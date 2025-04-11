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Дмитрий Тисленко рекомендован на пост зампреда воронежского арбитражного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала Дмитрия Тисленко на должность заместителя председателя арбитражного суда Воронежской области, сообщает портал «Право.ру».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание ВККС, на котором рассматривались 15 кандидатур зампредов в арбитражные суды, состоялось в четверг, 10 апреля. Господин Тисленко стал единственным претендентом на пост в воронежском суде. Также рекомендовано оставить на второй срок замглавы орловского суда Андрея Жернова и замглавы липецкого суда Артема Коровина. Решение ВККС будет направлено на утверждение президенту РФ.

Дмитрий Тисленко родился в 1984 году в Магадане. В 2006 году с отличием окончил Тамбовский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в этом же вузе получил степень кандидата юридических наук. Имеет второе высшее образование — экономическое. В разные годы работал на руководящих должностях юридического профиля в Тамбовской области, был членом Общественной палаты Тамбовской области и заместителем председателя тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России. Президентским указом в 2017 году был назначен на должность судьи арбитражного суда Воронежской области.

В марте указом президента России Владимира Путина в Черноземье было назначено 17 судей.

Ульяна Ларионова