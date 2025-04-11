Дмитрий Тисленко рекомендован на пост зампреда воронежского арбитражного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала Дмитрия Тисленко на должность заместителя председателя арбитражного суда Воронежской области, сообщает портал «Право.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание ВККС, на котором рассматривались 15 кандидатур зампредов в арбитражные суды, состоялось в четверг, 10 апреля. Господин Тисленко стал единственным претендентом на пост в воронежском суде. Также рекомендовано оставить на второй срок замглавы орловского суда Андрея Жернова и замглавы липецкого суда Артема Коровина. Решение ВККС будет направлено на утверждение президенту РФ.

Дмитрий Тисленко родился в 1984 году в Магадане. В 2006 году с отличием окончил Тамбовский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в этом же вузе получил степень кандидата юридических наук. Имеет второе высшее образование — экономическое. В разные годы работал на руководящих должностях юридического профиля в Тамбовской области, был членом Общественной палаты Тамбовской области и заместителем председателя тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России. Президентским указом в 2017 году был назначен на должность судьи арбитражного суда Воронежской области.

В марте указом президента России Владимира Путина в Черноземье было назначено 17 судей.

Ульяна Ларионова