ФСК может поучаствовать в развитии Петровской набережной в Воронеже

Компания «ФСК-регион» (входит в ГК «ФСК» Владимира Воронина) может принять участие в развитии третьей очереди Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщили в облправительстве.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым представители застройщика сообщили, что компания могла бы создать парк в концессионном формате. «ФСК-регион» рассматривает разные финансовые модели, как с наличием аттракционов, так и без них. Заместитель гендиректора компании Роман Капинос добавил, что «ФСК-регион» может также создать канатную дорогу через Воронежское водохранилище.

«Принципиально нам это интересно. Площадь территории под парковую часть еще будет уточняться. Но было бы неплохо, чтобы помимо прогулочной зоны на набережной появилась и "активная" зона для притяжения людей,— отметил Александр Гусев.

По словам господина Капиноса, в ГК «ФСК» входят девелоперский бизнес, производство архитектурного стекла и другие направления. Объем строительства составляет 1,5 млн кв. м в год. В группе работает около 18 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что в мэрия Воронежа начала поиск подрядчика для работ в рамках второй очереди благоустройства Петровской набережной за 207,7 млн руб.

В конце февраля сообщалось, что «Домостроительный комбинат» планирует вложить 9,57 млрд руб. в туристический комплекс в рамках третьей очереди реконструкции Петровской набережной. Работы в рамках первой очереди были выполнены филиалом «Россетей» «Воронежэнерго» за 1 млрд руб. Контракт на благоустройство второй очереди за 1,18 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38».

Подробнее о проекте ДСК читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов