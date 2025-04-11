Главные новости за 11 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывший глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев получил тяжелое ранение на СВО. Сейчас экс-чиновник проходит лечение в одной из городских клиник. Его состояние оценивают как стабильное.

По словам господина Серезлеева, после увольнения из Смольного он отправился на фронт. Ранение получил во время обороны опорного пункта в Луганской области два месяца назад.

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи стал новым владельцем частного порта Силламяэ — ближайшего к российской границе и второго по грузообороту порта республики. Предприниматель и экс-политик приобрел его у петербургских бизнесменов Евгения Малова и Глеба Каткова, владевших по 50% долей актива.

Сумма сделки не уточняется, однако сам господин Вяхи заявил, что финансировал ее за счет кредита. При этом бизнесмен пока не видит возможности для налаживания через порт транзита, а будущее Силламяэ как логистического предприятия «представляется ему неопределенным».

Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги первых в 2025 году аукционов по аренде помещений на территории Апраксина двора. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

На торги выставляли как отдельно стоящие здания целиком, так и нежилые помещения. Всю указанную недвижимость, которая относится к объектам культурного наследия регионального значения, можно было арендовать на три года.

На текущий момент корпуса Апраксина двора находится в городской собственности и закреплена за ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества».

Хоккейный клуб СКА объявил о расторжении контракта с одним из основных защитников команды Александром Никишиным. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, при этом права на 23-летнего игрока в КХЛ сохранятся у клуба с берегов Невы.

Господин Никишин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на него закреплены за клубом «Каролина Харрикейнз». В СКА поблагодарили защитника за самоотдачу и высочайший профессионализм и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

В ночь на пятницу, 11 апреля, около острова Аэгна в Балтийском море задержали нефтяной танкер Kiwala, направлявшийся в порт Усть-Луга из индийского порта Сикха, сообщает Delfi. Судно направили в территориальные воды Эстонии. Сейчас оно стоит на якоре в заливе Мууга.

По словам главы погранслужбы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара, у танкера не было флага, в связи с чем Kiwala задержали для проверки документов и правового статуса. Операцию проводили с помощью вертолета.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна посчитал, что танкер принадлежит к так называемому «теневому флоту» России. На борту судна на текущий момент находятся 24 человека, капитан — выходец из Китая.

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» возглавил Андрей Мацарин. О назначении нового руководителя ведомства объявили в комтрансе 11 апреля.

Ранее господин Мацарин работал в администрации губернатора Санкт-Петербурга, комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и иных госструктурах.

Филиал РАНХиГС в лице Северо-Западного института управления ищет подрядчика, который реконструирует и отреставрирует корпус вуза на 3-й линии Васильевского острова, 30-32. Начальная цена контракта составляет 4,13 млрд рублей.

В здании располагается учебно-административный корпус, который планируют приспособить под современное использование. Потенциальный подрядчик должен справиться с заданием за четыре года.

Он обязуется провести ремонт помещений, фасадов, светового фонтаря и витражи. Отметим, что здание является региональным памятником «Елизаветинская богадельня Елисеевых».

По сравнению с первым кварталом 2024 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 10% и достигла 793 тыс. руб за кв. м. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF GROUP.

По итогам первого квартала 202 года рост стоимости составил 5%. Аналитики компании связывают это с выходом на рынок высокобюджетных лотов и удорожанием части ранее представленных в продаже объектов.

Также в городе, по приведенным данным, в январе-марте на 10% увеличился объем предложения элитного жилья на вторичке по сравнению с концом 2024 года. Однако в годовом сравнении этот показатель на 19% уступает предыдущему периоду.

На Левашовском шоссе в Петербурге неподалеку от «Автозавода АГР» (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) были замечены автовозы с новыми автомобилями бренда Jaecoo. Cлухи о крупноузловом производстве китайской марки на петербургском заводе ходили с конца прошлого года.

По итогам первого квартала 2025-го бренд Jaecoo занял 9-е место в России по объему продаж (5036 машин, согласно данным Автостат). В марте марка опередила находящийся на 10-м месте Solaris, который выпускается на том же заводе АГР в Петербурге.